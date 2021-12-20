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09:02 20.12.2021

Данияр Елеусинов сделал первое заявление после завоевания титула

боксер, заявление Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Непобежденный казахстанский боксер Данияр Елеусинов сделал первое заявление после завоевания титула чемпиона мира, передает Zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, свою победу в Нур-Султане над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем казахстанец прокомментировал в Instagram.

Вечер бокса, посвященный 30-летию нашей Независимости, завершился... Спасибо за поддержку! Следующая цель – завоевать остальные пояса...Данияр Елеусинов

18 декабря в главном поединке вечера Данияр Елеусинов победил по итогам 12 раундов аргентинца Хуана Эрнана Леаля единогласным решением судей и забрал вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе.

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