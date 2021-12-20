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Законодательство РК
13:16 20.12.2021

В Актюбинской области из-за гололеда ограничено движение

автодорога погодные условия Фото: pixabay
В связи с обледенением трассы Актобе – граница РФ на данном отрезке ограничено движение для всех видов транспорта, передает Zakon.kz.
20 декабря в 13:00 (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области, в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 39-136 км автодороги Актобе – граница РФ, на участке между селом Шамши Калдаякова и границей РФ.Пресс-служба МИИР РК

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций ведомство просит автолюбителей воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций рекомендуется обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

Оксана Житникова
МИИР РК Актюбинская область
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