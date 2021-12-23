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Законодательство РК
17:14 23.12.2021

Возобновят прямой рейс из Казахстана в Сочи

побережье курорта Сочи Фото: pixabay
С 15 января российская авиакомпания начнет выполнять рейсы из Нур-Султана в Сочи, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Планируемая частота вылетов — один раз в неделю по субботам.

Кроме того, ожидается выполнение полетов и из города Алматы.

Полеты по маршруту Алматы – Сочи с частотой один раз в неделю по средам будут проводиться с 18 января 2022 года на воздушных судах типа Б737/А321.Пресс-служба МИИР РК

Возобновление авиасообщения по маршрутам Нур-Султан – Сочи и Алматы – Сочи разрешено в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана и Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как отмечается в ведомстве, дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии РК и Оперативного штаба РФ.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и согласно расписанию.

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