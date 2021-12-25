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00:49 25.12.2021

Талибы приветствовали слова Путина о пророке Мухаммаде

Президент России на большой пресс-конференции Фото: kremlin.ru
Руководство «Талибана» также приветствовало слова Владимира Путина о необходимости освободить активы Центрального банка Афганистана, передает Zakon.kz.

Движение Талибан (террористическая организация, запрещенная в Казахстане) приветствовало слова Путина о недопустимости оскорблений в адрес пророка Мухаммада. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

«Исламский эмират Афганистан» приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда – это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман.Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Руководство «Талибана» также приветствовало слова президента России о необходимости освободить активы Центрального банка Афганистана.

23 декабря на большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что такие оскорбления вызывают еще более острые и экстремистские проявления.

Президент России вспомнил о теракте в Париже, когда радикальные боевики ворвались в редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» и расстреляли редакцию.

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