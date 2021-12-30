Михаила Саакашвили выписали из больницы и вернули в тюрьму

В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой информации больше нет. Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько

Как пишет lenta.ru, Ясько также отмечала, что Саакашвили находится в критическом состоянии в грузинской больнице. У политика, по ее словам, наблюдаются неврологические приступы, однако медицинской помощи он не получает.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. На данный момент он лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.