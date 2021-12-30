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07:12 30.12.2021

Михаила Саакашвили выписали из больницы и вернули в тюрьму

экс-президент Грузии Фото: Instagram/saakashvilim
Депутат Верховной Рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько рассказала, что экс-президент Грузии вновь находится под стражей в Рустави, передает Zakon.kz.
В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой информации больше нет. Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько

Как пишет lenta.ru, Ясько также отмечала, что Саакашвили находится в критическом состоянии в грузинской больнице. У политика, по ее словам, наблюдаются неврологические приступы, однако медицинской помощи он не получает.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. На данный момент он лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.

Елена Беляева
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