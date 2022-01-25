23:31 25.01.2022
Оставшиеся в Стамбуле из-за снегопада казахстанцы обеспечены проживанием и питанием
Фото: Twitter/OZCO
Генеральное консульство РК в Стамбуле сообщает, что все оставшиеся на территории Турции соотечественники накормлены и имеют крышу над головой, передает Zakon.kz.
С 24 января в Стамбуле из-за снегопада приостановил работу международный аэропорт.
Все регулярные рейсы в Казахстан отменены на неопределенный срок. Оставшиеся пассажиры обеспечиваются питанием и проживанием. В связи с закрытием дорог и пробками возможны задержки в реализации данных мер.Пресс-служба авиакомпании Air Astana
Генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с гражданами и представителями авиакомпании Air Astana.