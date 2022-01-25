Оставшиеся в Стамбуле из-за снегопада казахстанцы обеспечены проживанием и питанием

С 24 января в Стамбуле из-за снегопада приостановил работу международный аэропорт.

Все регулярные рейсы в Казахстан отменены на неопределенный срок. Оставшиеся пассажиры обеспечиваются питанием и проживанием. В связи с закрытием дорог и пробками возможны задержки в реализации данных мер. Пресс-служба авиакомпании Air Astana

Генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с гражданами и представителями авиакомпании Air Astana.