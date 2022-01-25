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Законодательство РК
23:31 25.01.2022

Оставшиеся в Стамбуле из-за снегопада казахстанцы обеспечены проживанием и питанием

снегопад Фото: Twitter/OZCO
Генеральное консульство РК в Стамбуле сообщает, что все оставшиеся на территории Турции соотечественники накормлены и имеют крышу над головой, передает Zakon.kz.

С 24 января в Стамбуле из-за снегопада приостановил работу международный аэропорт.

Все регулярные рейсы в Казахстан отменены на неопределенный срок. Оставшиеся пассажиры обеспечиваются питанием и проживанием. В связи с закрытием дорог и пробками возможны задержки в реализации данных мер.Пресс-служба авиакомпании Air Astana

Генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с гражданами и представителями авиакомпании Air Astana.

Елена Беляева
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