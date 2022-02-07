Здания полиции Алматинской и Жамбылской областей были оставлены без сопротивления во время беспорядков

К сожалению, имели место и такие факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности, не оказав сопротивления, оставили здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы. Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров

По его словам, в руки погромщиков попал огромный арсенал – более 1,5 тыс. единиц оружия. В их числе пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты, не считая похищенного из охотничьих магазинов оружия.

Найдено лишь 967 единиц, а остальное оружие до сих пор на руках. Полицией принимаются меры к его обнаружению и изъятию. Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что по подозрению в организации и совершении терактов взяты под стражу 467 человек. Также были арестованы 35 членов запрещенных экстремистских движений.