В Белом доме заявили об отсутствии угроз для РФ со стороны НАТО

В эфире телеканала ABC она заверила, что ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины.

Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Так в Белом доме отреагировали на приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Путина «не остановить на Украине», то под угрозой окажутся Прибалтика, Польша и Молдова. Это, по ее словам, может вылиться в конфликт России с НАТО, чего Британия не хочет.