Тайник с похищенным оружием найден под Алматы

Задержаны трое мужчин, 1993, 1994, 1996 годов рождения, причастных к ограблению оружейного магазина «Камерад» в ночь на 5 января этого года. Пресс-служба МВД РК

После январских событий найдено большое количество оружия и обмундирования, изъято свыше 20 тыс. боеприпасов. Более двух тысяч единиц похищенного у правоохранителей во время январских событий оружия до сих пор не найдено.