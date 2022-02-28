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Законодательство РК
18:11 28.02.2022

Тайник с похищенным оружием найден под Алматы

оружие Фото: пресс-служба МВД РК
Под Алматы, на территории Карасайского района Алматинской области, обнаружен схрон с похищенным оружием. Подозреваемые задержаны, передает Zakon.kz.
Задержаны трое мужчин, 1993, 1994, 1996 годов рождения, причастных к ограблению оружейного магазина «Камерад» в ночь на 5 января этого года.Пресс-служба МВД РК

После январских событий найдено большое количество оружия и обмундирования, изъято свыше 20 тыс. боеприпасов. Более двух тысяч единиц похищенного у правоохранителей во время январских событий оружия до сих пор не найдено.

Оксана Житникова
МВД РК
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