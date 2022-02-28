18:11 28.02.2022
Тайник с похищенным оружием найден под Алматы
Фото: пресс-служба МВД РК
Под Алматы, на территории Карасайского района Алматинской области, обнаружен схрон с похищенным оружием. Подозреваемые задержаны, передает Zakon.kz.
Задержаны трое мужчин, 1993, 1994, 1996 годов рождения, причастных к ограблению оружейного магазина «Камерад» в ночь на 5 января этого года.Пресс-служба МВД РК
После январских событий найдено большое количество оружия и обмундирования, изъято свыше 20 тыс. боеприпасов. Более двух тысяч единиц похищенного у правоохранителей во время январских событий оружия до сих пор не найдено.