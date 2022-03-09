Туман, дождь и ветер – штормовое предупреждение объявлено в ряде областей

В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных дождей, в период 10-12 марта 2022 года в Туркестанской и Жамбылской областях, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. РГП «Казгидромет»

Кроме того, с вечера 10 марта на севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, днем на северо-востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске прогнозируется гололед, ночью и утром – туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывами 18 метров в секунду.

В центре Кызылординской области и в городе Кызылорда ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере и в центре области 15-20 метров в секунду.

Ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе, ожидается в центре Актюбинской области. Порывы до 20 метров в секунду.

На севере Атырауской области - туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью 10, днем 11 и 12 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя. На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывами до 23 метров в секунду. 12 марта временами порывы будут достигать 28 метров в секунду. В Таразе с 10 до 12 марта ожидается туман. Днем 11 марта ветер юго-западный, порывами до 20 метров в секунду.

Ночью и утром 10 марта на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, с переходом на северо-западный. На юге и севере области порывы будут достигать 20 метров в секунду.