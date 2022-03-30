15:02 30.03.2022
Хищение 747 млн тенге: Антикор Шымкента проводит расследование
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере – 747 млн тенге, передает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы, – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
13 марта сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.
Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор
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17 марта стало известно, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.
Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы
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