Хищение 747 млн тенге: Антикор Шымкента проводит расследование

Информация об этом появилась в Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы, – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

13 марта сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.

Новость по теме Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор

17 марта стало известно, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.