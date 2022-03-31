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10:31 31.03.2022

Мексика и США получили путевки на ЧМ-2022 по футболу

Футбол Мексика путевка на ЧМ-2022 Фото: Instagram/miseleccionmx
В североамериканской зоне состоялись матчи 14-го тура отборочного раунда к Чемпионату мира по футболу 2022 года. По результатам этих игр определились две сборные – Мексики и США, которые получили право участия в предстоящем Мундиале в Катаре, сообщает Zakon.kz.

В заключительном туре отбора мексиканцы обыграли команду Сальвадора – 2:0 – и заняли в итоге второе место в турнирной таблице. Сборная Мексики сыграет на ЧМ 8-й раз подряд. Футболисты США, несмотря на проигрыш Коста-Рике – 0:2, все же заняли третье место и по дополнительным показателям поедут в Катар. А представители Коста-Рики, ставшие четвертыми в таблице, сыграют с Новой Зеландией (представитель Океании) в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.

Футбол Стыковой матч

Фото: Instagram/fedefutbolcrc

Таким образом, на данный момент известны 29 сборных из 32, которые смогут участвовать в ЧМ-2022 в Катаре.

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