Мексика и США получили путевки на ЧМ-2022 по футболу

В заключительном туре отбора мексиканцы обыграли команду Сальвадора – 2:0 – и заняли в итоге второе место в турнирной таблице. Сборная Мексики сыграет на ЧМ 8-й раз подряд. Футболисты США, несмотря на проигрыш Коста-Рике – 0:2, все же заняли третье место и по дополнительным показателям поедут в Катар. А представители Коста-Рики, ставшие четвертыми в таблице, сыграют с Новой Зеландией (представитель Океании) в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.

Фото: Instagram/fedefutbolcrc

Новость по теме Еще пять сборных получили путевки на ЧМ по футболу-2022

Таким образом, на данный момент известны 29 сборных из 32, которые смогут участвовать в ЧМ-2022 в Катаре.

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