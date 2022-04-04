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22:33 04.04.2022

Премия Грэмми – главные рекорды за всю историю

Квинси Джонс, композитор, Грэмми фото: instagram/quincyjones
Названы победители 64-й престижной музыкальной премии Grammy. Zakon.kz подготовил подборку главных рекордов за полвека существования данной премии.

Музыкальная премия Grammy ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Она присуждается по результатам голосования активных членов академии, среди которых артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Для музыкантов это фактически считается мировым признанием.

Beyonce

Бейонсе, Грэмми, плагиат

фото: instagram/beyonce

Beyonce вошла в список рекордсменов статуэток Grammy 2021. Певица завоевала сразу четыре награды и стала королевой по их количеству среди женщин. В ее коллекции насчитывается 28 граммофонов в разных номинациях.

Дирижер Георг Шолти

Первую статуэтку венгерский дирижер Георг Шолти получил в 1962 году в номинации «Лучшая оперная запись» за исполнение оперы «Аида» Джузеппе Верди.

Георг Шолти был руководителем легендарного Чикагского симфонического оркестра. Вместе с этим и другими музыкальными коллективами он записал более 250 эталонных трактовок классических произведений, за что 31 раз становился лауреатом Grammy.

Последнюю свою статуэтку руководитель оркестра получил незадолго до кончины в 1997 году, в номинации «Лучшая оперная запись» за дирижирование оперы Рихарда Вагнера «Мейстерзингер фон Нюрнберг».

Группа U2

U2, музыка, Грэмми

фото: instagram/u2

Музыкальный коллектив U2 выиграл две свои первые статуэтки в 1987 году в номинациях «Альбом года» и «Лучшее рок-исполнение» за The Joshua Tree. С тех пор музыканты праздновали успех на многих церемониях подряд. Группа набрала 20 золотых статуэток. Последний граммофон U2 выиграла в 2014 году в номинации «Лучший рок-альбом» за Songs Of Innocence.

Певица Лиэнн Раймс

Свою первую Grammy американская кантри-исполнительница Лиэнн Раймс получила в возрасте 14 лет в номинации «Лучший новый артист» и стала самой молодой обладательницей этой награды в истории.

Но в 2021-м году звание самой молодой лауреатки премии перешло дочери Бейонсе, девятилетней Блю Айви Картер, которая вместе с мамой получила статуэтку за клип Brown Skin Girl, победив в номинации «Лучший музыкальный клип».

Билли Айлиш

Билли Айлиш, певица, Грэмми

фото: instagram/billieeilish

18-летняя Билли Айлиш в 2020 году стала самой молодой певицей, которая удостоилась сразу пяти заветных статуэток. Айлиш побила рекорд Тэйлор Свифт, установленный в 2010 году.

А в 2021 году Билли завоевала еще два граммофона за лучшую запись Everything I Wanted и лучшую песню к фильму — за главную тему еще не вышедшей серии бондианы No Time to Die.

Пайнтоп Перкинс

Первый раз певец Пайнтоп Перкинс получил граммофон в 2007 году за лучший традиционный блюзовый альбом Last Of The Great Delta Bluesmen: Live In Dallas.

В 2011 году самый пожилой музыкант в возрасте 97 лет получил награду за лучший традиционный блюзовый альбомом Joined At The Hip. В этом же году Пайнтоп Перкинс скончался.

Майкл Джексон

Майкл Джексон, король поп-музыки, Грэмми

фото: facebook/mjj.united.fan.family

Король поп-музыки в далеком 1984 году забрал разом восемь статуэток Grammy.

Квинси Джонс и Jay-Z

У американского композитора Квинси Джонса и рэп-исполнителя Jay-Z на двоих 80 статуэток.

В 2018 году Джонс стал лауреатом Grammy 28 раз, получив статуэтки в номинации «Лучшая музыка к фильму». А музыкант Jay-Z получил граммофон 23 раза, в последний раз — в 2021 году за лучшую рэп-песню Savage.

Отметим, что в марте 2021 года Grammy за лучший ремикс получил молодой диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов.

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