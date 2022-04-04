Премия Грэмми – главные рекорды за всю историю
Музыкальная премия Grammy ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Она присуждается по результатам голосования активных членов академии, среди которых артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Для музыкантов это фактически считается мировым признанием.
Beyonce
фото: instagram/beyonce
Beyonce вошла в список рекордсменов статуэток Grammy 2021. Певица завоевала сразу четыре награды и стала королевой по их количеству среди женщин. В ее коллекции насчитывается 28 граммофонов в разных номинациях.Дирижер Георг Шолти
фото: instagram/beyonce
Beyonce вошла в список рекордсменов статуэток Grammy 2021. Певица завоевала сразу четыре награды и стала королевой по их количеству среди женщин. В ее коллекции насчитывается 28 граммофонов в разных номинациях.
Первую статуэтку венгерский дирижер Георг Шолти получил в 1962 году в номинации «Лучшая оперная запись» за исполнение оперы «Аида» Джузеппе Верди.
Георг Шолти был руководителем легендарного Чикагского симфонического оркестра. Вместе с этим и другими музыкальными коллективами он записал более 250 эталонных трактовок классических произведений, за что 31 раз становился лауреатом Grammy.
Последнюю свою статуэтку руководитель оркестра получил незадолго до кончины в 1997 году, в номинации «Лучшая оперная запись» за дирижирование оперы Рихарда Вагнера «Мейстерзингер фон Нюрнберг».
Группа U2
фото: instagram/u2
Певица Лиэнн Раймс
Свою первую Grammy американская кантри-исполнительница Лиэнн Раймс получила в возрасте 14 лет в номинации «Лучший новый артист» и стала самой молодой обладательницей этой награды в истории.
Билли Айлиш
фото: instagram/billieeilish
А в 2021 году Билли завоевала еще два граммофона за лучшую запись Everything I Wanted и лучшую песню к фильму — за главную тему еще не вышедшей серии бондианы No Time to Die.
Пайнтоп Перкинс
Первый раз певец Пайнтоп Перкинс получил граммофон в 2007 году за лучший традиционный блюзовый альбом Last Of The Great Delta Bluesmen: Live In Dallas.
В 2011 году самый пожилой музыкант в возрасте 97 лет получил награду за лучший традиционный блюзовый альбомом Joined At The Hip. В этом же году Пайнтоп Перкинс скончался.
Майкл Джексон
фото: facebook/mjj.united.fan.family
Квинси Джонс и Jay-Z
У американского композитора Квинси Джонса и рэп-исполнителя Jay-Z на двоих 80 статуэток.
В 2018 году Джонс стал лауреатом Grammy 28 раз, получив статуэтки в номинации «Лучшая музыка к фильму». А музыкант Jay-Z получил граммофон 23 раза, в последний раз — в 2021 году за лучшую рэп-песню Savage.
Отметим, что в марте 2021 года Grammy за лучший ремикс получил молодой диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов.
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