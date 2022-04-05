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15:45 05.04.2022

Аким Алматы выразил соболезнования родным и близким врача Юрия Шумкова

соболезнования акима Алматы Фото: instagram/gastro.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким врача Юрия Шумкова. Врач был убит из охотничьего ружья 4 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Ерболат Досаев, «это настоящая трагедия для семьи и всего медицинского сообщества страны».

Выражаю искренние соболезнования родным и близким известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Мы потеряли замечательного врача, который продолжал семейные традиции и посвятил более 20 лет служению обществу – отдавал все свои силы и знания для спасения человеческих жизней. Светлая память! – заявил аким Алматы.

Убийство врача произошло утром 4 апреля в Бостандыкском районе. В городе был объявлен план «Перехват», полицейские задержали подозреваемого на территории Алатауского района.

По информации пресс-службы ДП Алматы, мотив убийства устанавливается. Ведется следствие.

Анастасия Московчук
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