Фируза Шарипова дала прогноз на бой Головкина и Мураты

Боксерша считает, что GGG подготовился к бою против Мураты должным образом, и 9 апреля он покажет, что является одним из лучших боксеров мира в среднем весе.

Я думаю, что уровень Головкина и Мураты все-таки разный. Несмотря на возраст, Геннадий очень профессиональный боксер, высокого уровня, который подойдет к бою в отличной форме. Возраст влияет на скорость, но не на силу удара, что видно по его последним боям. Фируза Шарипова

Также чемпионка мира по версиям WBU и IBA добавила, что предматчевые расклады и интриги могут сыграть немаловажную роль в исходе всего боя.

Конечно, сейчас есть много сторонних факторов, таких, как травля в комментариях, в средствах массовой информации. У меня такое тоже было перед боем с Кэти Тейлор, в меня не верили, считали, что меня нокаутируют, но, несмотря на позднее уведомление, мне удалось показать конкурентный бой. Фируза Шарипова

Кроме того, боксерша рассказала о своих планах. По словам Шариповой, она в данный момент добивается матча-реванша с ирландкой Кэти Тейлор, которой проиграла 11 декабря 2021 года в бою за титул чемпионки мира в легком весе по различным версиям.

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Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой. На организацию этого боя потрачено более 7 млрд тенге.

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7 апреля Головкин и Мурата провели предматчевую пресс-конференцию. 8 апреля состоялась процедура взвешивания участников предстоящего боя.

Отметим, что 8 апреля Геннадий Головкин отмечает день рождения. Чемпиону мира по версиям IBF и IBO в среднем весе в этом году исполнилось 40 лет. GGG с юбилеем уже успел поздравить президент РК Касым-Жомарт Токаев.

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