Названа дата главного судебного разбирательства по делу Алмаса Абдыгаппарова

В Медеуском районном суде №2 Алматы прошло предварительное слушание по делу основателя и владельца Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова.

Судья отклонил ходатайства адвокатов Абдыгаппарова об изменении меры пресечения, о возвращении дела прокурору, об исключении расписок о получении средств из вещественных доказательств и о переносе рассмотрения дела в Бостандыкский районный суд №2.

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Также отклонено ходатайство от отстранении от судебных заседаний адвоката Ахмадиева.

Начало главных судебных разбирательств намечено на 21 апреля на 10:00 в режиме онлайн.

Абдыгаппаров проходит по статье 189 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса РК («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»).

27 июля стало известно, что главу компании Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова арестовали на два месяца. Он подозревается в мошенничестве, растрате чужого имущества.