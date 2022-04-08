Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:01 08.04.2022

В школах Туркменистана меняют портреты президента

портреты с новым президентом Фото: Telegram/Serdar Berdimuhamedow
В школы Туркменистана поступили портреты нового президента Сердара Бердымухамедова. До 1 мая они должны быть установлены в кабинетах директора, завучей, в фойе и в каждом классе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте «Хроники Туркменистана», расходы на приобретение портретов возлагаются на школьные администрации.

В сельские школы области они, по данным издания, еще не поступили. Портреты предыдущего президента Гурбангулы Бердымухамедова сняли 20-21 марта.

Кроме того, в Управлении образования ходят разговоры о том, что, возможно, к 1 сентября в детсадах и школах должны появиться портреты президента, вытканные на коврах. Они будут стоить гораздо дороже.

Также решено убрать из школ уголки с книгами экс-президента. На месте полок и шкафов появятся стенды с цитатами Сердара Бердымухамедова на тему образования.

В Туркменистане 12 марта 2022 года состоялись внеочередные выборы президента. По итогам голосования Сердар Бердымухамедов получил поддержку 72,97% избирателей. При этом явка в рамках голосования составила почти 100% — по подсчетам комиссии, в стране проголосовало 97,17% избирателей, то есть более 3,3 млн человек.

За пост главы государства боролись девять кандидатов, зарегистрированных ЦИК. Сердар Бердымухамедов был выдвинут от Демократической партии Туркменистана. Для него это первые президентские выборы. Он занял должность президента Туркменистана на семь лет.

Новость по теме

Новый президент Туркменистана пообещал, что страна сохранит нейтралитет

Анастасия Московчук
Туркменистан
Почти на пять тенге снизился курс доллара за день
07.04.2022
Казахстан не намерен присоединяться к санкциям против России – МИД РК
07.04.2022
Названы знаки зодиака, у которых всегда есть деньги
07.04.2022
Токаеву рассказали об успешном тестировании 5G в трех городах
07.04.2022
Европарламент принял резолюцию с призывом запретить нефть и газ из России
07.04.2022
Главная Топ LIVE Все