В школах Туркменистана меняют портреты президента

Как отмечено на сайте «Хроники Туркменистана», расходы на приобретение портретов возлагаются на школьные администрации.

В сельские школы области они, по данным издания, еще не поступили. Портреты предыдущего президента Гурбангулы Бердымухамедова сняли 20-21 марта.

Кроме того, в Управлении образования ходят разговоры о том, что, возможно, к 1 сентября в детсадах и школах должны появиться портреты президента, вытканные на коврах. Они будут стоить гораздо дороже.

Также решено убрать из школ уголки с книгами экс-президента. На месте полок и шкафов появятся стенды с цитатами Сердара Бердымухамедова на тему образования.

В Туркменистане 12 марта 2022 года состоялись внеочередные выборы президента. По итогам голосования Сердар Бердымухамедов получил поддержку 72,97% избирателей. При этом явка в рамках голосования составила почти 100% — по подсчетам комиссии, в стране проголосовало 97,17% избирателей, то есть более 3,3 млн человек.

За пост главы государства боролись девять кандидатов, зарегистрированных ЦИК. Сердар Бердымухамедов был выдвинут от Демократической партии Туркменистана. Для него это первые президентские выборы. Он занял должность президента Туркменистана на семь лет.