Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:59 13.04.2022

Касым-Жомарт Токаев принял Берика Уали

акорда, токаев, уали, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Агентство «Хабар» Берика Уали, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства был проинформирован о деятельности телеканалов, входящих в АО «Агентство «Хабар».

Берик Уали рассказал президенту о проектах, которые планируется запустить в предстоящий период, производстве контента информационной, общественно-политической и познавательной направленности, – говорится в сообщении.

Также глава государства был проинформирован о планах по технической модернизации агентства.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев, отметив важную роль агентства в реализации государственной информационной политики, поручил привести деятельность телесемейства «Хабар» в соответствие с современными требованиями, – отмечается в сообщении.

Напомним, с марта 2019 года Берик Уали занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана. 29 марта 2022 года стало известно, что он назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».

Новость по теме

Берик Уали освобожден от должности пресс-секретаря президента

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Уали Берик Казахстан
Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений
12.04.2022
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2022 года
12.04.2022
Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение
12.04.2022
Курс доллара стабилизировался на торгах
12.04.2022
Геннадий Головкин обратился к болельщикам
12.04.2022
Главная Топ LIVE Все