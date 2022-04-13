Касым-Жомарт Токаев принял Берика Уали

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства был проинформирован о деятельности телеканалов, входящих в АО «Агентство «Хабар».

Берик Уали рассказал президенту о проектах, которые планируется запустить в предстоящий период, производстве контента информационной, общественно-политической и познавательной направленности, – говорится в сообщении.

Также глава государства был проинформирован о планах по технической модернизации агентства.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев, отметив важную роль агентства в реализации государственной информационной политики, поручил привести деятельность телесемейства «Хабар» в соответствие с современными требованиями, – отмечается в сообщении.

Напомним, с марта 2019 года Берик Уали занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана. 29 марта 2022 года стало известно, что он назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».