Лавина сошла в горах Алматы – найдено тело второго пропавшего

Да, спасатели нашли второго человека – без признаков жизни. Личность не установлена. На месте спасатели ожидают следственную группу. Пресс-служба ДЧС Алматы

13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека. Позднее сообщалось, что спасатели нашли одного из пострадавших – у него вывих плеча.