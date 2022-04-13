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17:59 13.04.2022

Лавина сошла в горах Алматы – найдено тело второго пропавшего

алматы, горы, лавина, тело, дчс, комментарий Фото: pixabay
В горах Алматы найдено тело второго человека, которого искали после схода лавины. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.
Да, спасатели нашли второго человека – без признаков жизни. Личность не установлена. На месте спасатели ожидают следственную группу.Пресс-служба ДЧС Алматы

13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека. Позднее сообщалось, что спасатели нашли одного из пострадавших – у него вывих плеча.

Динара Халдарова
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