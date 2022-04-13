17:59 13.04.2022
Лавина сошла в горах Алматы – найдено тело второго пропавшего
Фото: pixabay
В горах Алматы найдено тело второго человека, которого искали после схода лавины. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.
Да, спасатели нашли второго человека – без признаков жизни. Личность не установлена. На месте спасатели ожидают следственную группу.Пресс-служба ДЧС Алматы
13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека. Позднее сообщалось, что спасатели нашли одного из пострадавших – у него вывих плеча.