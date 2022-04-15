17:13 15.04.2022
Сборная Казахстана – в шаге от финала Кубка Билли Джин Кинг-2022
Фото: ktf.kz
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу во втором матче кубкового противостояния между Казахстаном и Германией, обыграв Лауру Зигемунд в двух партиях – 6:0, 6:1, передает корреспондент Zakon.kz.
Первая ракетка Казахстана легко взяла первый сет – 6:0. В начале второй партии немке удалось выиграть первый гейм в этой игре, но не более того. Далее Елена Рыбакина доказала свой статус фаворитки и не дала шансов немецкой спортсменке – 6:1. Этой победой Елена приблизила сборную Казахстана к выходу в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. Счет в противостоянии Казахстан– Германия стал 2:0. Теперь казахстанкам достаточно одной победы для выхода в финал Кубка БДК.
На 16 апреля запланированы следующие игры:
Елена Рыбакина – Анжелик Кербер
Юлия Путинцева – Лаура Зигемунд
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