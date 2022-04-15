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17:50 15.04.2022

В Алматы открыли памятник оперной певице Розе Баглановой

алматы, роза багланова, памятник, открытие Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках празднования 100-летнего юбилея народной артистки Республики Казахстан Розы Баглановой прошла торжественная церемония открытия памятника выдающейся певице, передает Zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, Герой Труда Казахстана, актер театра и кино Асанали Ашимов, Герой Труда Казахстана Алибек Днишев, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, деятель культуры Куаныш Абдыкалымов, филолог и поэт Акуштап Бактыгереева, а также родные и близкие Розы Баглановой – сын и невестка Тажен и Марал Баглановы.

Бронзовый памятник высотой 4,8 метра установлен в Медеуском районе перед зданием Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, в стенах которой Роза Багланова выступала с 1949 по 1960 год. Авторами памятника из бронзы и гранита стали скульпторы Д. Агзамов, У. Акжолтай, А. Жамхан, А. Кабыл.Пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы отметил неоценимый вклад Розы Баглановой в развитие и популяризацию казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана.

Установка памятника нашей великой певице Розе Баглановой – это дань памяти и уважения ее наследию. Она была яркой звездой на небосклоне музыкального искусства. Ее уникальный голос и талант были настоящим даром и откровением для нашего народа. Бесконечно рад, что мы смогли сегодня увековечить память Розы Баглановой в рамках 100-летнего юбилея в ее любимом городе – Алматы.Ерболат Досаев

15 апреля в Алматы к 100-летию Розы Баглановой во Дворце Республики состоялся праздничный концерт «Ақмаңдайлым». Песни из репертуара легендарной певицы исполнили известные казахстанские артисты.

Динара Халдарова
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