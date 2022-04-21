13:27 21.04.2022
Дети-маугли из Экибастуза продолжают проходить реабилитацию
Фото: pexels
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что найденные в Экибастузе дети-маугли продолжают проходить реабилитацию, передает корреспондент Zakon.kz.
Необходимая реабилитационная работа проводится. Соответствующие дисциплинарные меры к тем, кого посчитал акимат в данном случае виновным, понесли наказание. Соответственно, в данном случае все эти нарушения были устранены. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов
Аймагамбетов отметил, что в данном случае вся вина лежит полностью на родителях, но не на школе.
Несколько лет назад мы убрали, я бы назвал это повинностью учителей, ходить и стучаться в каждую квартиру и спрашивать – а вы не забыли своего ребенка отдать в школу? Асхат Аймагамбетов
Глава МОН добавил, что к таким родителям должны приниматься очень жесткие меры.
Напомним, в феврале 2022 года волонтеры обнаружили в одной из квартир Экибастуза четырех изможденных и голодных детей 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Они рассказали, что дети получали плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей, словно Маугли. Их здоровье ухудшалось с каждым годом, а около года назад они перестали ходить.
Тогда же детей госпитализировали и началось расследование. Спустя время они начали разговаривать.
Родителей за ненадлежащее обращение с детьми просто оштрафовали.
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