Дети-маугли из Экибастуза продолжают проходить реабилитацию

Необходимая реабилитационная работа проводится. Соответствующие дисциплинарные меры к тем, кого посчитал акимат в данном случае виновным, понесли наказание. Соответственно, в данном случае все эти нарушения были устранены. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Аймагамбетов отметил, что в данном случае вся вина лежит полностью на родителях, но не на школе.

Несколько лет назад мы убрали, я бы назвал это повинностью учителей, ходить и стучаться в каждую квартиру и спрашивать – а вы не забыли своего ребенка отдать в школу? Асхат Аймагамбетов

Глава МОН добавил, что к таким родителям должны приниматься очень жесткие меры.

Напомним, в феврале 2022 года волонтеры обнаружили в одной из квартир Экибастуза четырех изможденных и голодных детей 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Они рассказали, что дети получали плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей, словно Маугли. Их здоровье ухудшалось с каждым годом, а около года назад они перестали ходить.

Тогда же детей госпитализировали и началось расследование. Спустя время они начали разговаривать.

Родителей за ненадлежащее обращение с детьми просто оштрафовали.