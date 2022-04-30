Европа увеличивает заявки на поставку российского газа – «Газпром»

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, подача российского газа для транзита через территорию Украины осуществляется в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 71,7 млн куб. м на 30 апреля.

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Как пишут «Известия», по данным оператора ГТС Украины, в пятницу объем заявок составлял 65,4 млн куб. м.

Кроме того, поток по газопроводу «Ямал – Европа» из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час, о чем свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.