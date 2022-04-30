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14:51 30.04.2022

Европа увеличивает заявки на поставку российского газа – «Газпром»

Газовая труба Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заявки на поставку российского газа со стороны Европы растут, несмотря на наступление выходных, передает Zakon.kz.

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, подача российского газа для транзита через территорию Украины осуществляется в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 71,7 млн куб. м на 30 апреля.

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Как пишут «Известия», по данным оператора ГТС Украины, в пятницу объем заявок составлял 65,4 млн куб. м.

Кроме того, поток по газопроводу «Ямал – Европа» из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час, о чем свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

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