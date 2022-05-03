14:11 03.05.2022
Шавкат Рахмонов обратился к молодежи Казахстана
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Известный казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (Номад) призвал молодежь вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, передает Zakon.kz.
Обращение к казахстанской молодежи спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Хочу обратиться к молодежи Казахстана. Жизнь без наркотиков – это лучшая жизнь. Не пейте, не курите, ведите здоровый образ жизни. В здоровом теле – здоровый дух. Занимайтесь спортом!Шавкат Рахмонов
Напомним, 18 апреля стало известно, что ведущий казахстанский файтер UFC Шавкат Рахмонов стал отцом.
Шавкат Рахмонов подписал новый контракт с UFC
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