Референдум в корне изменит политическую систему Казахстана – эксперт

Надо отметить, что президент внес новеллу, которой никогда не было в нашей стране, и она редко встречается в мире. Ближайшие родственники главы государства не могут быть политическими государственными служащими и не могут занимать руководящие должности в квазигосударственном секторе. Считаю, что это очень сильная позиция и вызывает уважение к главе государства. Член Конституционного совета РК Рахмет Мукашев

Он добавил, что президент внес 56 предложений, которые охватывают 33 статьи Конституции, а по объему это треть всего содержания ныне действующей Конституции.

По словам члена Конституционного совета, это существенные изменения, и они обоснованно были вынесены на референдум, который пройдет 5 июня.

Другой важный момент – нормы и изменения, которые выносятся на референдум, будут вводиться в действие с 1 января 2023 года. То есть дается переходный период, который будет регулировать все нюансы деятельности госструктур. По своей сути и содержанию изменения и дополнения, которые вводит глава государства, существенные, фундаментальные, основополагающие. Рахмет Мукашев

Эти новеллы, как считает член Конституционного совета, «будут регулировать по-новому все системы власти».

Поэтому оправданно и обоснованно данные изменения и дополнения выносятся на референдум. Они в корне изменяют политическую систему нашей страны. Она становится более прозрачной, более транспарентной и, безусловно, демократичной. Рахмет Мукашев

Также член Конституционного совета напомнил, что с 1995 года был принят текст ныне действующей Конституции и не были проведены референдумы в Казахстане, хотя четыре раза вносились изменения.

Но они не были рекомендованы на такой уровень принятия решений. Поэтому, я думаю, референдум, при его принятии, даст возможность главе государства, госорганам нашей страны претворить все изменения в жизнь, чтобы заработал механизм. Рахмет Мукашев

Напомним, 5 мая Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме.

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