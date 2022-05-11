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Законодательство РК
14:34 11.05.2022

Референдум в корне изменит политическую систему Казахстана – эксперт

Конституция, Казахстан, референдум Фото: elbasylibrary.gov.kz
Вынесенные на референдум предложения в случае принятия в корне изменят политическую систему нашей страны, заявил на брифинге член Конституционного совета РК Рахмет Мукашев, передает корреспондент Zakon.kz.
Надо отметить, что президент внес новеллу, которой никогда не было в нашей стране, и она редко встречается в мире. Ближайшие родственники главы государства не могут быть политическими государственными служащими и не могут занимать руководящие должности в квазигосударственном секторе. Считаю, что это очень сильная позиция и вызывает уважение к главе государства.Член Конституционного совета РК Рахмет Мукашев

Он добавил, что президент внес 56 предложений, которые охватывают 33 статьи Конституции, а по объему это треть всего содержания ныне действующей Конституции.

По словам члена Конституционного совета, это существенные изменения, и они обоснованно были вынесены на референдум, который пройдет 5 июня.

Другой важный момент – нормы и изменения, которые выносятся на референдум, будут вводиться в действие с 1 января 2023 года. То есть дается переходный период, который будет регулировать все нюансы деятельности госструктур. По своей сути и содержанию изменения и дополнения, которые вводит глава государства, существенные, фундаментальные, основополагающие.Рахмет Мукашев

Эти новеллы, как считает член Конституционного совета, «будут регулировать по-новому все системы власти».

Поэтому оправданно и обоснованно данные изменения и дополнения выносятся на референдум. Они в корне изменяют политическую систему нашей страны. Она становится более прозрачной, более транспарентной и, безусловно, демократичной.Рахмет Мукашев

Также член Конституционного совета напомнил, что с 1995 года был принят текст ныне действующей Конституции и не были проведены референдумы в Казахстане, хотя четыре раза вносились изменения.

Но они не были рекомендованы на такой уровень принятия решений. Поэтому, я думаю, референдум, при его принятии, даст возможность главе государства, госорганам нашей страны претворить все изменения в жизнь, чтобы заработал механизм.Рахмет Мукашев

Напомним, 5 мая Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме.

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