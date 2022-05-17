Льготное автокредитование в Казахстане: сколько заявок поступило за сутки

Со вчерашнего дня начали прием заявок два банка – «ЦентрКредит» и Eurasian Bank. В среднем по двум банкам было принято чуть более 2200 заявок, которые сейчас находятся в обработке. По остальным банкам, как коллеги заявляли, завершаются корпоративные процедуры. Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков

По его данным, «ЦентрКредит» за сутки принял порядка 1 тыс. заявок, а Eurasian Bank – около 1200. Также одобрение на автокредитование получили ForteBank и Halyk Bank.

Как отметил Сапарбеков, остальные банки в ближайшее время также получат одобрение в Фонде развития промышленности и приступят к кредитованию.

Для того, чтобы приобрести автомобиль в кредит, нужно получить счет и с ним пройти в банк. В банке есть свои процедуры по согласованию и одобрению. Они рассматривают ряд вопросов – обеспеченность, наличие кредитов, других обязательств. Только после одобрения в банке можно получить автомобиль. Олжас Сапарбеков

Напомним, с 16 мая в Казахстане банки начали выдавать льготные автокредиты.

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