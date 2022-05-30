272 иностранных наблюдателя аккредитованы в Казахстане на референдум

272 представителя международных организаций и иностранных государств будут следить за проведением республиканского референдума в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее постановление было принято Центральной комиссией референдума Казахстана.

Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств завершилась в 18:00 30 мая 2022 года. Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя международных организаций и иностранных государств. Центральная комиссия референдума

Отмечается, что по представлению Министерства иностранных дел на аккредитацию также были представлены 14 наблюдателей от представительства Европейского Союза в Казахстане, Германии, Индонезии, Ирана, Северной Македонии и Эстонии.

Напомним, республиканский референдум в Казахстане состоится 5 июня.