В Нигерии от оспы обезьян умер первый пациент

Местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC) сообщил о том, что всего в стране заболел 21 человек, передает Zakon.kz.

По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти (из 36) штатах страны... Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что заражения были обнаружены в следующих регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо, Риверс.

В стране запустили работу мультисекторального центра управления по борьбе с оспой обезьян (MPX-EOC).

Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.