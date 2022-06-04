Тренер назвал самых опасных соперников для Канело

Абель Санчес перечислил бойцов, способных составить серьезную конкуренцию абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу, передает Zakon.kz.

В список, помимо обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, нанесшего мексиканцу поражение в его последнем поединке, попали также бывший подопечный Санчеса Геннадий Головкин, Давид Бенавидес и Артур Бетербиев, пишет Fightnews.info.

У Бивола подходящий стиль, потому что он не боится Канело. Он будет заставлять Канело пятиться, будет первым номером, он крупнее. Так что независимо от того, будут они драться в полутяжелом или втором среднем весе, это сложный поединок для Канело. Безусловно, Бивол уже его побил, так ведь? Я думаю, что Бивол, Геннадий, Бенавидес и Бетербиев — это четыре самых сложных боя для Канело. Абель Санчес

7 мая Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей.

Новость по теме Канело заявил, что не проиграл бой с Биволом

17 сентября Канело проведет третий бой с Геннадием Головкиным. Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча GGG и Канело завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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