ЧП на заводе мороженого в Алматы: что известно о состоянии пострадавших
Фото: Zakon.kz
Утром 7 июня пять работников завода мороженого в Алматы были госпитализированы с отравлением аммиаком, сообщает Zakon.kz.
Интоксикация произошла в результате аварии на заводе.
Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие
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В Управлении общественного здоровья города уточнили, что пострадавшие в экстренном порядке были осмотрены мультидисциплинарной бригадой, в составе которой были врачи: реаниматолог, токсиколог и терапевт.
По тяжести состояния четверо из них были госпитализированы в стационар, один отказался от стационарного лечения. Состояние последнего пациента было стабильным.Пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы
Трое госпитализированных, как уточнили медики, до 9 июня находились в отделении реанимации.
На сегодняшний день трое пациентов находятся в отделении токсикологии. Их состояние средней тяжести, стабильное. Один пациент все еще находится в реанимации, готовится к переводу в отделение.Пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы
В полиции города также прокомментировали инцидент.
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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 156 УК РК («Нарушение правил охраны труда»).Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
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