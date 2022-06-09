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ЧП на заводе мороженого в Алматы: что известно о состоянии пострадавших

ЧП на заводе, состояние пострадавших Фото: Zakon.kz
Утром 7 июня пять работников завода мороженого в Алматы были госпитализированы с отравлением аммиаком, сообщает Zakon.kz.

Интоксикация произошла в результате аварии на заводе.

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В Управлении общественного здоровья города уточнили, что пострадавшие в экстренном порядке были осмотрены мультидисциплинарной бригадой, в составе которой были врачи: реаниматолог, токсиколог и терапевт.

По тяжести состояния четверо из них были госпитализированы в стационар, один отказался от стационарного лечения. Состояние последнего пациента было стабильным.Пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы

Трое госпитализированных, как уточнили медики, до 9 июня находились в отделении реанимации.

На сегодняшний день трое пациентов находятся в отделении токсикологии. Их состояние средней тяжести, стабильное. Один пациент все еще находится в реанимации, готовится к переводу в отделение.Пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы

В полиции города также прокомментировали инцидент.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 156 УК РК («Нарушение правил охраны труда»).Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Анастасия Московчук
Алматы
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