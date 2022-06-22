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Экс-президенту Молдовы продлили домашний арест

экс-президент Фото: dodon.md
Игорь Додон после заседания суда рассказал о том, что 21 июня ему продлили домашний арест на 30 суток, передает Zakon.kz.

Как пишет iz.ru, защита бывшего главы государства считает решение суда предвзятым. Оно планируют обжаловать в апелляционной палате.

24 мая по подозрению в госизмене и коррупции Додона задержали на 72 часа. Через пару дней политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые он впоследствии безуспешно обжаловал. Додон утверждает, что его преследование является политическим, а возбужденные дела — сфабрикованными.

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Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан по подозрению в госизмене

Генпрокуратура Молдавии 18 мая возбудила уголовное дело против Игоря Додона. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена. Поводом послужили видеозаписи от 2019 года.

Елена Беляева
Молдова
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