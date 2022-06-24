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Столичные врачи рассказали, как уберечься от теплового удара

Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Терапевт городской поликлиники №1 города Нур-Султана Алина Боргекова дала рекомендации для того, чтобы перенести жару без последствий для здоровья, передает Zakon.kz.
Тепловой удар – это состояние, вызванное перегревом организма. Вследствие чего нарушаются компенсаторные функции, отвечающие за регулирование температуры тела. В жаркую погоду не стоит злоупотреблять жирной, соленой пищей, да и вообще много есть. Алина Боргекова

По словам специалиста, первыми признаками солнечного удара могут быть затрудненное дыхание, высокая температура тела, тошнота, двоение в глазах, головные боли и головокружение. Помимо этого, возможны такие симптомы, как потеря сознания и судороги.

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В жаркое время года наибольшему риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В это время возникают склонность к тромбозам и перепады артериального давления, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Жара может вызвать приступы стенокардии. Поэтому пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть крайне осторожными в это время года. Кардиолог городской поликлиники № 4 Жанат Сункарбекова

Врач рекомендует пациентам принимать базисную терапию и обязательно брать с собой препараты для оказания самопомощи. К примеру, у каждого гипертоника должен быть препарат для снижения давления. А у пациента с ишемической болезнью сердца – аэрозоль или таблетки для снятия приступа стенокардии.

Ограничьте время пребывания на открытом солнце, особенно в часы солнечной активности – с полудня до 16:00. Больше обычного принимайте жидкость, в основном за счет воды. Но избегайте приема напитков, содержащих сахар и кофеин. Что касается одежды, она должна быть из хлопчатобумажного материала, – отметила Жанат Сункарбекова.

Специалисты рекомендуют избегать попадания прямых солнечных лучей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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