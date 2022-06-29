СМИ: Маск получил доступ к данным для обнаружения фейковых аккаунтов в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск получил доступ к внутренним данным социальной сети Twitter, которого добивался для завершения сделки по покупке компании, управляющей соцсетью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal, Маску был предоставлен архив твитов и доступ к внутренним механизмам, которые могут отслеживать поток выкладываемых сообщений почти в реальном времени.

Именно этого добивался Маск для завершения сделки по покупке компании. Инструментарий, оказавшийся в распоряжении предпринимателя, позволит ему определить количество фейковых аккаунтов и спам-ботов в соцсети.

По данным издания, процесс вряд ли будет быстрым, поскольку архив твитов и доступ к внутренним механизмам имеет большой массив информации.

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6 июня сообщалось, что Маск оставляет за собой право не завершать сделку о покупке Twitter и расторгнуть соглашение о слиянии. По словам его адвокатов, миллиардера не устроило, что компания отказалась предоставить информацию, необходимую ему для оценки спама и поддельных учетных записей.

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Напомним, что 13 мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании «сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей» соцсети. Маск полагал, что сейчас в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.