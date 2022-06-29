Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Маск получил доступ к данным для обнаружения фейковых аккаунтов в Twitter

Илон Маск, доступ к архиву Фото: pxhere
Американский предприниматель Илон Маск получил доступ к внутренним данным социальной сети Twitter, которого добивался для завершения сделки по покупке компании, управляющей соцсетью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal, Маску был предоставлен архив твитов и доступ к внутренним механизмам, которые могут отслеживать поток выкладываемых сообщений почти в реальном времени.

Именно этого добивался Маск для завершения сделки по покупке компании. Инструментарий, оказавшийся в распоряжении предпринимателя, позволит ему определить количество фейковых аккаунтов и спам-ботов в соцсети.

По данным издания, процесс вряд ли будет быстрым, поскольку архив твитов и доступ к внутренним механизмам имеет большой массив информации.

Новость по теме

Илон Маск проверит подлинность аккаунтов в Twitter

6 июня сообщалось, что Маск оставляет за собой право не завершать сделку о покупке Twitter и расторгнуть соглашение о слиянии. По словам его адвокатов, миллиардера не устроило, что компания отказалась предоставить информацию, необходимую ему для оценки спама и поддельных учетных записей.

Новость по теме

Илон Маск заявил о приостановке сделки по приобретению Twitter

Напомним, что 13 мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании «сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей» соцсети. Маск полагал, что сейчас в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

Читайте также

В Microsoft объяснили, как исправить ошибку с зависанием нового браузера

В Алматы арыки исследует робот

Константин Вноровский
Маск Илон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
одиночество гороскоп советы
Названы причины одиночества каждого знака зодиака
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления