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В Армении вновь начался митинг с требованием отставки премьер-министра

Армения Фото: pixabay
Люди собрались на площади Франции в центре Еревана после отстранения от должности вице-спикера парламента от оппозиции Ишхана Сагателяна, передает Zakon.kz.
Сегодня власти решили созвать внеочередное заседание парламента по важному для себя поводу – с целью отстранения от должности вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна. Мы все знаем, что они собой представляют и что для них отсутствуют красные линии. Но сегодня был нанесен очередной удар по нашей государственности, институту и культуре парламентаризма, – цитирует ТАСС депутата от оппозиции Ваге Акопяна.

По словам Сагателяна, в правительстве «сидят предатели, которые обеспечивают интересы Азербайджана и не имеют никакого отношения к армянскому народу», что «несет серьезную опасность».

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С 1 мая по 15 июня в Армении продолжались масштабные акции протеста оппозиционных сил, в которых участвовали блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

15 июня оппозиция разблокировала площадь Франции и объявила об изменении стратегии борьбы с властями. 

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