6,8 миллиарда евро потратила Германия на вакцины от COVID-19 с начала пандемии

Депутат Бундестага Штефан Пильзингер (Христианско-социальный союз) в ответе иностранному изданию рассказал о расходах на вакцины, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, по состоянию на конец июня с начала пандемии на вакцины, создание прививочных центров, организацию станций по сдаче тестов, закупки защитных масок, лекарств и выплаты больницам за меры по борьбе с коронавирусом было потрачено порядка 46,4 млрд евро.

Отмечается, что первые случаи заражения в Германии были зафиксированы в начале 2020 года.

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