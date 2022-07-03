6,8 миллиарда евро потратила Германия на вакцины от COVID-19 с начала пандемии
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Бундестага Штефан Пильзингер (Христианско-социальный союз) в ответе иностранному изданию рассказал о расходах на вакцины, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, по состоянию на конец июня с начала пандемии на вакцины, создание прививочных центров, организацию станций по сдаче тестов, закупки защитных масок, лекарств и выплаты больницам за меры по борьбе с коронавирусом было потрачено порядка 46,4 млрд евро.
Отмечается, что первые случаи заражения в Германии были зафиксированы в начале 2020 года.
В Казахстане за сутки выявили 188 случаев коронавируса
Новость по теме
Ранее Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла ряд мер в связи с ростом случав заболевания КВИ в стране. Рост заболеваемости отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ