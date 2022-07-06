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Взрыв на Тенгизе: руководство ТШО выразило соболезнования близким погибших

Тенгиз Фото: ТШО
Пресс-служба ТОО «Тенгизшевройл» от имени руководства компании выразила соболезнования семья погибших во время взрыва на месторождении Тенгиз, передает Zakon.kz.
На строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел сброс давления, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний. Пострадавшие работники незамедлительно были доставлены в больницу ТШО, где получают необходимую медицинскую помощь, – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие госорганы были проинформированы руководством подрядной организации в соответствии с законодательством РК.

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Елена Беляева
Атырауская область Тенгиз
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