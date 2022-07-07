Спрос на сахар резко вырос в Казахстане

Лето – пора свежих овощей и фруктов, время делать заготовки на зиму. Приготовить лакомства без сахара невозможно. Как это отражается на цене и есть ли дефицит сахара в Казахстане, узнал на примере трех регионов корреспондент Zakon.kz.

Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что из-за сезона консервирования и заготовки варенья за последнюю неделю спрос населения на сахар вырос с 110 до 200 тонн в сутки. При этом с начала года Продкорпорацией было выделено всего 136 тонн.

На фоне возможного роста цены на сахар, рисков снижения запасов бакалейной продукции и массового экспорта овощной продукции в Россию прорабатываются вопросы выделения отдельных квот на ввоз сахара крупным торговым сетям и ограничение экспорта бакалейной и овощной продукции. Аким Алматы Ерболат Досаев

В акимате Алматы зафиксировали, что наибольший рост цен наблюдается на сахар (в два раза, до 560 тенге), лук (+90,2%, до 156 тенге), хлеб (+18,3%, до 95 тенге), молоко (+18%, до 328 тенге), вклад которых в индекс потребительских цен составил 2,2 процентных пункта.

При этом снижение цен отмечается на яйца (на 0,4%, до 460 тенге) и незначительный рост цен наблюдается на говядину (на 0,9%, до 2350 тенге), масло сливочное (на 5,6%, до 3400 тенге), соль (на 6,5%, до 66 тенге).

На фоне разрывов цепочек поставок и волатильности курса тенге все еще сохраняются высокие инфляционные ожидания.

Новость по теме О росте цен на сахар высказался аким Алматы Ерболат Досаев

Для сдерживания роста цен на социально значимые продтовары акиматом Алматы принимаются превентивные меры.

По «оборотной схеме» финансирование увеличено на 4 млрд тенге (с 11 млрд до 15 млрд тенге). Закуплено 6,5 тыс. тонн сахара для реализации по фиксированным ценам (480 тенге в Magnum, Small, Toimart). Организованы прямые поставки овощей и фруктов из других регионов (Туркестанская, Алматинская), а также из ближнего (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) и дальнего зарубежья (Иран, Пакистан). Ведутся поставки зерна из запасов Продкорпорации для стабилизации цен на хлеб (32 тыс. тонн).

Семей

По данным отдела предпринимательства акимата города Семея Абайской области, потребность в сахаре в год в областном центре составляет 6322 тонны, собственного производства сахара в регионе нет. Тем не менее обеспеченность этим товаром составляет 100%.

Сахар – импортозависимый товар. Рост цен зависит от поставки сахарного тростника (сахар-сырец), которые осуществляются из стран дальнего зарубежья, а также повышения логистических затрат (транспортировка сырья до производителя и готового продукта до потребителя). В настоящее время функционируют три завода по производству сахара. Два – в Алматинской области – Аксуский и Коксуский сахарные заводы, один – в Жамбылской области – Таразский сахарный завод. Завоз сахара оптовыми поставщиками города Семея осуществляется с Таразского и Коксуского сахарного заводов. Отдел предпринимательства акимата города Семея Абайской области

По данным акимата Семея, на текущий момент по двум крупным оптовым реализаторам складывается следующая ситуация:

ИП «Ермекова» — 4 июля поступило 68 тонн сахара (один вагон). Отгружено 40 тонн сахара предприятиям пищевой перерабатывающей промышленности (мини-пекарни, кондитерские цеха), объектам общественного питания, детским дошкольным учреждениям. 28 тонн доставлено по предприятиям розничной торговли. Ожидается поступление одного вагона сахара (68 тонн) к 11 июля текущего года. Произведена предоплата за три вагона сахара (204 тонны) в Коксуский сахарный завод. Отпускная цена завода – 450 тенге/кг, оптовая цена с учетом затрат на логистику – 518 тенге/кг;

ТОО «Ақ Сұңқар Семей» — 6 июля поступило 68 тонн сахара (один вагон). Проплачено два вагона (136 тонн) сахара дистрибьютору в городе Алматы. Отпускная цена завода – 450-460 тенге/кг, оптовая цена с учетом затрат на логистику – 518-530 тенге/кг. Всего в июле получено 136 тонн сахара. В течение июля текущего года крупными оптовиками города ожидается поступление 340 тонн сахара (пять вагонов);

в торговых павильонах СПК «Ертіс» реализуется сахар Стабилизационного фонда по фиксированной цене – 449 тенге/кг. Завоз сахара из города Усть-Каменогорска производится два раза в неделю. В среднем один павильон реализует 300 кг сахара в неделю.

Для реализации «оборотной схемы» АО «СПК «Ертіс» законтрактовано 1319 тонн сахара у Коксуского сахарного завода. Акиму Восточно-Казахстанской области направлено письмо по вопросу дополнительного выделения для города Семея из стабилизационного фонда АО «СПК «Ертис» сахара в количестве 530 тонн. В оптовых и розничных предприятиях на сегодняшний день товарных запасов сахара не имеется. Отдел предпринимательства акимата города Семея области Абай

Что касается подсолнечного масла и муки, то дефицита на эти продукты в Семее нет, рост цен на муку связан с сокращением у производителей запасов зерна урожая прошлого года, запретом экспорта зерна из России, в том числе в Казахстан, повышением спроса на казахстанское зерно.

Область Жетiсу

По данным акимата области, в настоящее время сахар реализуется из четырех источников:

согласно меморандуму между СПК, Коксуским сахарным заводом и торговыми сетями (Magnum, Small, «Тоймарт») о поставке 2 тыс. тонн сахара по 400 тенге/кг. На сегодняшний день указанным торговым сетям отгружено 864 тонны сахара (Magnum — 340 тонн, Small — 264 тонн, «Тоймарт» — 260 тонн), который реализуется по 459-460 тенге/кг. Дальнейшая отгрузка будет осуществляться согласно графику до августа;

в стабилизационном фонде продовольственных товаров области из законтрактованных 924 тонн имеется остаток сахара в объеме 623,7 тонн по цене 276 тенге/кг.

Реализация сахара осуществляется:

на коммунальном рынке города Талдыкоргана напрямую от СПК (вторник, четверг и суббота) по 276 тенге/кг;

населению города Талдыкоргана посредством агентских соглашений через установленные социальные полки по цене 317 тенге/кг («Санжар», «Нурали», «Шойбек», «SM-маркет», Кок базар, ТОО «JLC Сут»);

в районах области на основании трехсторонних агентских соглашений на социальных полках сахар реализуется по 317 тенге/кг. На сегодняшний день реализовано 136,2 тонн сахара.

По «оборотной схеме» акиматом законтрактовано 1701,6 тонн сахара, на сегодняшний день реализована 831 тонна всем 19 районам и городам области. Реализация сахара производилась по цене 277-317 тенге/кг.

Срок договора займа завершен 30 июня. Однако 30 июня 2022 года комиссией по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен принято решение о продлении договора займа до 1 октября 2022 года. В адрес ТОО «АксуКант» направлено дополнительное соглашение о пролонгации договора и сохранении цены сахара на уровне 400 тенге/кг. В случае неподписания ТОО «АксуКант» должно сделать возврат заемных средств и оплатить пеню за каждый день просрочки возврата заемных средств (0,1% от суммы займа, или 80 тыс. тенге за каждый день). Акимат области Жетiсу

По поставке сахара с АО НК «Продкорпорация» акиматом региона на бронь поставлены 340 тонн сахара — пять вагонов (три вагона для Small и два вагона для «Тоймарт»). По данным областного акимата, на сегодняшний день из забронированного объема сетям Small и «Тоймарт» отгружено 136 тонн, то есть два вагона, по 68 тонн каждой сети по цене 460 тенге/кг. Реализация осуществляется по цене не более 529 тенге/кг.