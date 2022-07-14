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Стало известно, какую должность в МВД получил Канат Таймерденов

назначение МВД Фото: gov.kz
Экс-глава ДП Алматы Канат Таймерденов назначен начальником департамента по противодействию экстремизму министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.
Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Канат Таймерденов назначен начальником Департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан.Пресс-служба МВД РК

Напомним, 25 июня 2022 года стало известно, что Канат Таймерденов ушел с поста начальника Департамента полиции Алматы, который он занимал с января 2020 года.

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Тогда в министерстве уточнили, что Таймерденов переводится в Центральный аппарат МВД на руководящую должность.

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МВД РК Таймерденов Канат
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