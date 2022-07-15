В Казахстане проверят все автодорожные проекты за последние 10 лет

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал о реформировании автодорожной отрасли. АО НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор» объединят, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, проект постановления будет внесен в правительство в августе 2022 года.

Также будет создана комиссия по расследованию реализованных автодорожных проектов за последние 10 лет.

В ее состав войдут представители Минфина, Миннацэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, органов прокуратуры и НПП «Атамекен».

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14 июля на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу по развитию придорожного сервиса.