Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане проверят все автодорожные проекты за последние 10 лет

В Казахстане проверят все автодорожные проекты за последние 10 лет Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал о реформировании автодорожной отрасли. АО НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор» объединят, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, проект постановления будет внесен в правительство в августе 2022 года.

Также будет создана комиссия по расследованию реализованных автодорожных проектов за последние 10 лет.

В ее состав войдут представители Минфина, Миннацэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, органов прокуратуры и НПП «Атамекен».

Новость по теме

Токаев поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»

14 июля на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу по развитию придорожного сервиса.

Читайте также

Тугжанов о росте КВИ: реальной нагрузки на систему здравоохранения нет

Как стабилизируют цены на продукты в Казахстане

Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев

Тамила Языкова
Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
Елена Рыбакина, теннисистка, платье, кеды, Казахстан
Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников
Цены на бензин утвердили в Казахстане
Цены на бензин утвердили в Казахстане
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
Россия сняла ковидные ограничения на границе
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления