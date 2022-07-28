Подробности аварийного отключения света на НПЗ в Атырау озвучили в KEGOC

27 июля в Атырауской области по причине неблагоприятных погодных условий в 18:08 одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы», сообщает Zakon.kz.

Воздушные линии находятся на балансе АО «Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана», персоналом которого обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Пресс-служба АО «KEGOC»

АО «KEGOC» оказывает помощь АО «КТК-К» в восстановительных работах – из аварийного запаса компании выделены опоры 220 кВ, организованы их погрузка и отправка.

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Также задействованы ремонтные бригады, обеспеченные специальной техникой и снаряжением.

В 18:42 в условиях продолжающихся неблагоприятных погодных явлений отключились линии связи 220 кВ электростанции «Karabatan Utility Solution» с энергосистемой. В результате электростанция снизила генерацию до нуля. Одновременно на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий 220 кВ. Пресс-служба АО «KEGOC»

При этом указанные линии со стороны АО «KEGOC» не отключались и оставались под напряжением.

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В 19:18 персоналом АНПЗ были включены питающие трансформаторы, что позволило АНПЗ приступить к восстановлению технологических процессов и набору нагрузки. Причина отключений на АНПЗ будет выясняться в ходе расследования. Пресс-служба АО «KEGOC»

АО «KEGOC» приняло меры по восстановлению схемы сети и вводу имеющихся резервов на электростанциях региона.

Была включена находившаяся на плановом ремонте ВЛ 220 кВ транзита Уральск – Атырау и тем самым обеспечено замещение аварийно выбывших мощностей, созданы условия для восстановления энергоснабжения всех обесточенных потребителей. Пресс-служба АО «KEGOC»

Созданы режимные условия для полного набора нагрузки АНПЗ, к настоящему времени нагрузка завода составляет порядка 35 МВт.

Ограничений по остальным потребителям Западного региона нет.