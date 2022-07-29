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Еще один незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы

снос комплекс Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Наурызбайском районе Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс Qadam. Ранее управлением градостроительного контроля города была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов.

По результатам проверки в отношении ТОО «ЖК Qadam» составлены административные протоколы, а в последующем инициировано исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта.

В результате решением суда иск о сносе незаконно возведенного объекта удовлетворен. Ожидается вступление решения в законную силу.Пресс-служба акимата Алматы

Также в сообщении указано, что перед покупкой недвижимости жители могут проверить информацию о строящемся доме и запросить наличие пакета документов по горячей линии: +7 (727) 229-81-36.

Кроме того, 27 июля стало известно, что также будет снесен жилой комплекс «Жайсан» в Наурызбайском районе.

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Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы

По объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по ст. 316 ч. 1, ст. 321, ст. 463 ч. 1 КоАП РК.

Также по решению суда снесут третий этаж строящегося ЖК Pinе Hill.

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Анастасия Московчук
Алматы
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