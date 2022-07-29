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Кризис и засуха? Экстрасенс и энергопрактик рассказали, что ждет Казахстан

казахстан Фото: Zakon.kz
Половина 2022 года уже позади, а это значит, самое время заглянуть в будущее и узнать, что ждет Казахстан в ближайшие 6 месяцев, передает Zakon.kz.

Экстрасенс, целитель и медиум Роза Оглы спешит успокоить соотечественников. Говорит - «Пока все нормально».

Да, я вижу небольшие затруднения, связанные с новым карантином, но он пройдет более-менее спокойно, а не как в тот раз, когда всех закрыли. Меры карантина будут не жесткими, но будет обязательным ношение масок. Просто, некоторые люди это воспринимают негативно и считают, что это излишние меры, но на самом деле это для нашего блага. Роза Оглы

Медиум предсказывает резкий рост доходов в Казахстане к концу года. А также более-менее благополучное время с точки зрения природных явлений.

Стихийных бедствий не вижу, но жара будет держаться до последнего, до середины сентября, достаточно устойчивая, после этого спад, негатива не вижу. Роза Оглы

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Современная ведьма, специалист по эзотерике, энергопрактик Юлия Шайн видит ближайшее будущее менее безоблачным.

Пугать никого не хочу, но хотела бы посоветовать держаться поближе к дому, к семье, и иметь определенный запас денег и еды, не тратить деньги впустую и не ругаться со своими близкими, чтобы быть более сплоченными. Юлия Шайн

Энергопрактик подчеркивает, что любые предсказания – это озвучивание лишь вариантов того, как могут развиваться события.

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Вижу, что высока вероятность не очень приятных событий, но если мы будем беречь себя и быть внимательными друг к другу, тогда все будет хорошо. Юлия Шайн

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Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
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