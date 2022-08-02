Демонтированы баррикады на севере Косово, обстановка спокойная – СМИ

Представитель косовской полиции рассказал о том, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Яринье» пока не начал работу, для открытия перехода ожидается решение местного правительства, передает Zakon.kz.

Между тем, КПП «Мердаре», как пишет ТАСС, работает в штатном режиме.

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31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция Косово закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО.

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Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.