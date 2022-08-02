Демонтированы баррикады на севере Косово, обстановка спокойная – СМИ
Между тем, КПП «Мердаре», как пишет ТАСС, работает в штатном режиме.
31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция Косово закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО.
Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.