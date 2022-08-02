Рыбакина прокомментировала свое поражение на турнире WTA 500

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина назвала причины, по которым она проиграла российской теннисистке. Это произошло на турнире WTA 500 в американском городе Сан-Хосе, передает Zakon.kz.

Напомним, Елена Рыбакина взяла первый сет, но затем уступила в двух последующих партиях.

Я хорошо играла в первом сете, а потом условия немного изменились, и, я думаю, что физически я полностью потеряла концентрацию в конце. Сегодня для меня был очень тяжелый матч. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина

Рыбакина отметила, что у нее выдалась тяжелая неделя после Уимблдона.

Конечно, это было непросто. Хотела приехать сюда и попробовать свои силы, потому что знала, что приеду на очень тяжелый турнир. Здесь так много отличных игроков, и я знала, что смогу сыграть в первом туре с кем-то из Топ-10. Я рада, что я здесь. Надеюсь, все будет получаться лучше и лучше. Елена Рыбакина

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