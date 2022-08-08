Сильная жара, дожди, гроза и град – какая погода ожидает казахстанцев 9 августа
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди, в центре, днем на севере и в горных районах юго-востока – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы – градом и на юго-востоке – шквалом. На севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем – пыльная буря.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, на севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке Улытауской области, в восточной половине Акмолинской области, в горных районах Жамбылской области, днем в горных районах Алматинской области велика вероятность сильного дождя.
Также синоптики сообщили, что:
сильная жара ожидается днем на юге Западно-Казахстанской области;
сильная жара сохраняется в Атырауской области.
На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области – чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее синоптики предоставили прогноз на 9-11 августа 2022 года – на западе Казахстана ожидается сухая и солнечная погода.
Также в РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода 9-11 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.