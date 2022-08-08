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Сильная жара, дожди, гроза и град – какая погода ожидает казахстанцев 9 августа

Сильная жара, дожди, гроза и град – какая погода ожидает казахстанцев 9 августа Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 9 августа – в стране ожидаются сильные дожди, гроза, порывистый ветер, град, шквал, а также сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди, в центре, днем на севере и в горных районах юго-востока – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы – градом и на юго-востоке – шквалом. На севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем – пыльная буря.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке Улытауской области, в восточной половине Акмолинской области, в горных районах Жамбылской области, днем в горных районах Алматинской области велика вероятность сильного дождя.

Также синоптики сообщили, что:

  • сильная жара ожидается днем на юге Западно-Казахстанской области;

  • сильная жара сохраняется в Атырауской области.

На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской областичрезвычайная пожарная опасность.

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