Алматинский BRT трансформируют с учетом критики горожан

В Управлении городской мобильности города Алматы ответили на запрос Zakon.kz о сроках продления линий BRT и устранения недостатков системы.

— Сейчас корректируется Генеральный план развития города Алматы, рассматривается дальнейшее развитие линий скоростных автобусных перевозок (BRT). После утверждения плана будет рассмотрен вопрос по проектированию с последующей реализацией проекта, – ответили в Управлении городской мобильности города Алматы на вопрос о сроках продления автобусной линии.

— Какие есть недостатки, о которых говорил аким Досаев, и в какие сроки планируют их устранить?

На сегодняшний день по линии скоростных автобусных перевозок (BRT) имеются колееобразования, в этом направлении Управлением городской мобильности совместно с АО «КазДорНИИ», филиалом РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по городу Алматы, а также с подрядными компаниями внесено предложение по улучшению качества асфальтобетонной смеси за счет применения полимерных добавок и по снижению колееобразования на дорожном покрытии. Пресс-служба Управления городской мобильности города Алматы

Кроме того, властями определен экспериментальной участок по ул. Тимирязева. Там частная компания за свой счет проведет ремонт проезжей части с применением полимерных добавок в асфальтобетон, работы планируют завершить до конца августа 2022 года.

— В какую сумму ежегодно обходятся городскому бюджету эксплуатационные расходы на эту линию?

— Эксплуатационных расходов городской бюджет на сегодняшний день не несет.

Все дефекты исправляются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

— Пересечения BRT с другими видами транспорта создают задержки движения, проблемы с безопасностью, порождают конфликты. Как эту проблему могут решить в управлении?

— При финансовой поддержке Глобального экологического фонда в 2011 году Программа развития ООН (ПРООН) начала реализацию проекта по созданию транспортной системы города Алматы в Республике Казахстан.

Одно из направлений проекта – создание усовершенствованной системы общественного транспорта, которая включает в себя строительство линии метрополитена, линии легкорельсового транспорта (LRT), коридоров скоростного автобусного транспорта BRT, выделение полос для общественного транспорта на перегруженных участках дорог.

Основная цель проекта – снижение в городе Алматы уровня содержания в воздухе парниковых газов, связанных с использованием большого количества личного автотранспорта. Это достигается путем совершенствования общественного транспорта, – ответили в Управлении городской мобильности города Алматы. – Расположение полос BRT в центре дороги (на крайней внутренней полосе проезжей части) – необходимое решение для уменьшения влияния на движение общественного транспорта конфликтных ситуаций участников дорожного движения, вызванных дорожными заторами, нерегулируемыми парковками, останавливающимися такси, а также погрузкой и выгрузкой товаров. Пресс-служба Управления городской мобильности города Алматы

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Также по линии BRT в Алматы разрешено движение специального транспорта (полиция, скорая помощь и противопожарная техника).

Общественный транспорт по линии BRT будет иметь приоритет на большинстве перекрестков путем организации системы автоматического управления светофорными объектами (Автоматизированная система управления дорожным движением – АСУДД).

Строительство линии BRT необходимо, так как с расширением проезжей части дорог и строительством транспортных развязок проблема транспортной загруженности решается с помощью магистральных и кольцевых дорог, тогда как расширение проезжей части улиц районного значения, согласно международному опыту, приводит к увеличению транспортной загруженности густонаселенных районов городов. При полной реализации проекта развития сетей скоростного автобусного транспорта предполагается, что жители и гости Алматы станут осознанно пересаживаться с личного на общественный транспорт. Пресс-служба Управления городской мобильности города Алматы

Международный опыт показывает, что на тех участках дорог, где функционирует система BRT, количество ДТП с тяжелыми травмами и смертельным исходом удалось снизить более чем на 50%.