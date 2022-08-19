Елена Рыбакина проиграла американке и завершила турнир WTA 1000

Казахстанская спортсменка проиграла Мэдисон Кис из США и завершила турнир WTA 1000 в Цинциннати на стадии четвертьфинала, передает Zakon.kz.

Матч между 25-й и 24-й ракетками мира завершился в пользу Кис со счетом 6:2, 6:4.

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