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Елена Рыбакина проиграла американке и завершила турнир WTA 1000

теннисистка Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка проиграла Мэдисон Кис из США и завершила турнир WTA 1000 в Цинциннати на стадии четвертьфинала, передает Zakon.kz.

Матч между 25-й и 24-й ракетками мира завершился в пользу Кис со счетом 6:2, 6:4.

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