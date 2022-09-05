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На севере Казахстана похолодает до 5 градусов

В Казахстане похолодает до 5 градусов Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6-8 сентября 2022 года. На большей части страны ожидается похолодание, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", 6 сентября в Мангистауской, 7 сентября в Северо-Казахстанской областях – сильные дожди с грозами, шквалистым усилением ветра, градом.

Также ожидается понижение температуры воздуха в северной половине страны: ночью до 5-13, днем до 15-23 тепла, а в южной половине ночью до 10-23, днем до 20-35 тепла.РГП "Казгидромет"

16 августа синоптики рассказали, какой будет погода осенью в Казахстане. В первые два осенних месяца на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°C.

Ноябрь ожидается теплым на большей части республики, около нормы лишь в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на большей части Северо-Казахстанской области, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей, в северной половине Павлодарской области.

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