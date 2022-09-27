Наставник "Барыса" оценил историческую победу над "Локомотивом"

Накануне казахстанский хоккейный клуб "Барыс" в серии буллитов переиграл "Локомотив" из Ярославля в матче регулярного сезона чемпионата КХЛ – 1:0. Это была первая победа столичного коллектива на арене "железнодорожников" в истории КХЛ, сообщает Zakon.kz.

В послематчевых буллитах свои шансы успешно реализовали игроки "Барыса" – Аркадий Шестаков и Никита Михайлис.

Несмотря на счет, игра была достаточно энергичная. Хозяева предложили высокий темп, мы его поддержали. Думаю, что до середины второго мы темп держали. Знали моменты, когда "Локомотив" накладывает смены. Наверное, в этом не смогли мы противопоставить сопернику что-то с середины второго периода. Концовка была полностью за хозяевами. Знали, что в Ярославле "Барыс" не выигрывал ни разу. Ребята сражались, молодцы. Побольше моментов было у "Локомотива", но мы также имели хорошие шансы. В ситуациях, где ошибались, выручал Никита Бояркин. Андрей Скабелка, главный тренер ХК "Барыс"

После успеха в Ярославле казахстанская дружина с 11 очками поднялась на шестую строчку турнирной таблицы в Восточной конференции.

Считаю, что получилась хорошая, командная победа. Мы довольны. Моментов у наших ворот не было. "Локомотив" имел только территориальное преимущество. Конечно, принципиальный для меня матч. Но главное, чтобы ребята прониклись этой принципиальностью. Я благодарен ребятам за победу. Андрей Скабелка

28 сентября "Барыс" закроет выездную серию игрой против "Спартака" в Москве. Начало матча в 22:30 по времени Астаны.

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