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Димаш Кудайберген показал, как его встретили на Fashion factor в Дубае

Димаш Кудайберген показал, как его встретили на Fashion factor в Дубае Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген несколько дней назад улетел в Дубай, чтобы принять участие в конкурсе моды Fashion factor, в котором он вошел в состав жюри, сообщает Zakon.kz.

Димаш на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором показал, как его встретили на конкурсе моды. К нему подходили фанаты, которые хотели сделать с ними фотографию и селфи.

Скоро начнется Fashion factor в Дубае, - подписал он видео.

Ранее Димаш Кудайберген показал бэкстейдж со съемок "самого дорогого клипа в мире". Премьера песни "История одного неба" состоялась 23 сентября на концерте и 24 сентября на фан-встрече в Алматы.

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