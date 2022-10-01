Димаш Кудайберген показал, как его встретили на Fashion factor в Дубае

Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген несколько дней назад улетел в Дубай, чтобы принять участие в конкурсе моды Fashion factor, в котором он вошел в состав жюри, сообщает Zakon.kz.

Димаш на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором показал, как его встретили на конкурсе моды. К нему подходили фанаты, которые хотели сделать с ними фотографию и селфи.

Скоро начнется Fashion factor в Дубае, - подписал он видео.

Ранее Димаш Кудайберген показал бэкстейдж со съемок "самого дорогого клипа в мире". Премьера песни "История одного неба" состоялась 23 сентября на концерте и 24 сентября на фан-встрече в Алматы.